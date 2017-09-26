Колобков: менее 1% взятых у спортсменов РФ в 2016 году допинг-проб были положительными

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Количество нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами составило менее одного процента от общего количества отобранных в 2016 году проб. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Глава ведомства отметил, что после ряда допинговых скандалов российский спорт столкнулся с проблемой потери доверия, поэтому защита прав "чистых" спортсменов - одна из основных целей ведомства.

"В течение последних двух лет тестирование российских спортсменов осуществлялось силами иностранных антидопинговых организаций. Международные спортивные федерации установили дополнительные требования по количеству допинг-проб, необходимых российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Наши федерации заключают контракты, идет тестирование", - сказал Колобков, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"И хочу обратить ваше внимание, что, по данным РУСАДА, в 2016 году количество нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами составило менее одного процента от общего количества отобранных проб", - добавил он.