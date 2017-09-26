Колобков: система терапевтических исключений должна быть максимально прозрачной

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Процедура включения препаратов, которые разрешены для терапевтического использования, но непосредственно влияют на спортивный результат, должна быть максимально прозрачной. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Одним из важных вопросов, требующих детальной совместной проработки, является вопрос терапевтического использования спортсменами запрещенных субстанций и методов. Особое внимание стоит уделить тем препаратам, которые разрешены для терапевтического использования, но влияют непосредственно на спортивный результат. Важно сделать процедуру включения таких препаратов в запрещенный список максимально прозрачной", - сказал Колобков, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Глава ведомства обратил внимание на необходимость формирования единых правил и критериев, применение единых механизмов и общих подходов к организации спортивной деятельности, которые должны стать "лейтмотивом для всех государственных и общественных структур, занимающихся развитием спорта".

"Только единый подход в вопросах целостности спорта, защиты прав спортсменов, безопасности спортивных мероприятий помогут развитию мирового спортивного движения, которое столкнулось с рядом кризисов на протяжении последних лет", - подчеркнул он.

"Нужно сделать абсолютно понятными и прозрачными соответствующие обязанности WADA, национальных антидопинговых организаций, МОК, международных и национальных спортивных федераций, олимпийских комитетов, организаторов спортивных мероприятий", - сказал Колобков.