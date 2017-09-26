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Колобков: Россия нацелена создать одну из лучших в мире систем противодействия допингу

Спорт
26 сентября, 12:59 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Министр спорта РФ отметил, что министерство спорта в рамках своей компетенции также участвует в выполнении критериев

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что в ближайшем будущем Россия создаст одну из лучших в мире систем противодействию допингу. Об этом глава ведомства заявил во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

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"Благодаря предпринятым мерам борьба с допингом в спорте в России вышла на принципиально новый уровень. Мы продолжим работу в этом направлении, в том числе и с учетом результатов мониторинга, проведенного экспертами ЮНЕСКО", - сказал Колобков, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем наша система противодействию допингу будет одной из лучших в мире. Да, Россия пережила серьезный кризис, но именно эта ситуация заставила нас усилить меры для противодействия и борьбы с допингом в спорте. Это тот невероятный опыт в преодолении кризиса, которым мы готовы делиться", - отметил он.

16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле будет рассмотрен вопрос приведения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с международным кодексом. Российская сторона выполнила практически все пункты дорожной карты по восстановлению РУСАДА.

Колобков отметил, что министерство спорта в рамках своей компетенции также участвует в выполнении критериев. Он напомнил, что был предоставлен доступ в так называемые "закрытые города", введен критерий, согласно которому общероссийские спортивные федерации лишаются аккредитации, и, следовательно, финансирования от государства в случае несоблюдения требований по противодействию допингу в спорте.

"Выполнены все критерии, которые влияют на текущую и оперативную деятельность организации. На данный момент РУСАДА является полностью финансово и оперативно независимой организацией, выполняет все требования, предусмотренные Всемирным антидопинговым кодексом. В конце сентября будет проведен аудит всех направлений деятельности РУСАДА, который это подтвердит", - рассказал министр.

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