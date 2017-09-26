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Колобков: Россия на государственном уровне всегда противодействовала допингу

Спорт
26 сентября, 13:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в прошлом году обвинила в Россию в создании институциональной системы поддержки допинга

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия всегда готова продвигать и защищать основополагающие принципы спорта, страна на государственном уровне всегда противодействовала допингу. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Я считаю важным продвижение на международной арене общей позиции в отношении позитивных изменений в нашей антидопинговой системе, - сказал Колобков, выступая в штаб- квартире ЮНЕСКО в Париже. - Россия на государственному уровне всегда противодействовала допингу. Со своей стороны наша страна всегда готова продвигать и защищать основополагающие принципы спорта, такие как защита прав "чистых" спортсменов, деполитизация спорта, равные критерии для всех участников международных спортивных мероприятий".

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в прошлом году обвинила в Россию в создании институциональной системы поддержки допинга.

"Россия открыта к диалогу и партнерству. Мы готовы делиться нашим опытом. Ведь с допинговыми проблемами сталкиваются многие страны, во многих видах спорта. Но важно, чтобы на пути решения этих проблем мы продолжали придерживаться принципов объективности, открытости и честности", - сказал министр.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) на основе доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет швейцарец Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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