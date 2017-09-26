Колобков: чистый от допинга спортсмен должен иметь право выступать за свою страну

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ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортсмен, непричастный к допинговым нарушениям, должен иметь право выступать за свою страну. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Нельзя применять принцип коллективной ответственности в отношении тех, кто этого не заслужил. Безусловно, "чистый" спортсмен не должен быть наказан. "Чистый" спортсмен должен выступать и выступать за свою страну, гражданином которой он является", - сказал он, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
"Всю свою жизнь я посвятил спорту, - отметил министр, который является олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах. - Я был профессиональным спортсменом 17 лет, поэтому как никто другой выступаю за равное и справедливое отношение к каждому спортсмену от любой страны. И для меня борьба за "чистый" спорт и равное отношение к спортсмену - это личная задача и личный вызов".
В сентябре 36 национальных антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Олимпийских играх 2018 года после ряда допинговых скандалов. По их мнению, "чистые" российские спортсмены должны выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.