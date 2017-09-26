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Форма сборной СССР вошла в рейтинг 50 лучших в истории футбола по версии FourFourTwo

Спорт
26 сентября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года

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Сборная СССР по футболу, 1970 год

Сборная СССР по футболу, 1970 год

© ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Форма сборной СССР образца 1970 года заняла 33-е место в рейтинге 50 лучших в истории футбола по версии британского журнала FourFourTwo. Рейтинг был составлен c помощью консультанта спортивных брендов Нила Херда.

"Форма сборной СССР на чемпионате мира, дополненная полностью черным комплектом вратаря Льва Яшина, выглядела угрожающе", - отмечается на сайте издания.

Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года. На втором месте оказалась форма аргентинского клуба "Бока Хуниорс" 1981 года, а на третьем - команды Нидерландов 1976 года.

Чемпионат мира 1970 года прошел в Мексике. В групповом раунде советская команда под руководством Гавриила Качалина заняла первое место с пятью очками. В четвертьфинале сборная СССР уступила в дополнительное время команде Уругвая (0:1).

FourFourTwo - одно из ведущих британских футбольных изданий, которое также выпускается на разных языках во многих странах.

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