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Команда "Торо Россо" объявила об отстранении Квята от участия в Гран-при Малайзии

Спорт
26 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В составе команды его заменит 21-летний француз Пьер Гасли, который является участником программы молодых пилотов "Ред Булл"

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/Zsolt Czegledi

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" официально объявила об отстранении российского пилота Даниила Квята от участия в Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщает пресс- служба команды.

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В составе команды его заменит 21-летний француз Пьер Гасли, который является участником программы молодых пилотов "Ред Булл". "Гасли доказал, что он заслуживает шанс показать себя в "Формуле-1", так как в 2016 году он выиграл "Формулу-2", - сказано в заявлении на сайте "Торо Россо".

Как сообщается в заявлении команды, такое решение не является прощанием с Квятом и он остается частью семьи "Ред Булл". "Замена пилотов дает команде возможность получить больше информации, чтобы определиться с выбором гонщиков на следующий сезон. По многим причинам, некоторые из них технического характера, другие являются ошибками самого пилота, Даниил Квят не смог показать свой истинный потенциал в текущем сезоне, поэтому мы отстраняем его на несколько следующих гонок", - объясняются причины принятого решения в заявлении команды.

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.

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