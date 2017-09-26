Футболист "Спартака" Тигиев вернется после травмы в марте 2018 года

ТАСС, 26 сентября. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Тигиев был успешно прооперирован, возвращение игрока к тренировкам ожидается в конце марта 2018 года. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, слова которого приводит официальный сайт "Спартака".

22-летний игрок был прооперирован во вторник в Риме. Тигиев получил травму в матче десятого тура чемпионата России с "Тосно" (2:2), у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Тигиев, выступающий на позиции крайнего защитника, перешел в "Спартак" из "Анжи" зимой на правах аренды, после окончания сезона красно-белые воспользовались пунктом соглашения и выкупили права на игрока. Тигиев принял участие в семи играх команды.