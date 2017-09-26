Комитет по этике РФС: поведение тренера "Арарата" Григоряна портит репутацию футбола

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян своим непристойным поведением портит репутацию футбола. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев.
В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги в зоне "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча главный тренер команды хозяев показал болельщикам черно-белых непристойный жест. Похожий инцидент произошел в матче 1/16 финала Кубка России в отношении болельщиков клуба Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск".
"Считаю, что поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола. С главного тренера берут пример, а когда он позволяет себе показывать непристойные жесты в адрес болельщиков, даже несмотря на оскорбительные выкрики в свой адрес, то это крайний случай. Подобное поведение, как я уже сказал, не только портит репутацию футбола, но и провоцирует болельщиков на новые высказывания", - сказал Андреев.
По словам главы комитета по этике, рассмотрение ситуации с Григоряном возможно, если оно будет инициировано руководящими органами РФС. "Это могут сделать глава футбольного союза, исполком или бюро исполкома", - отметил Андреев.
До "Арарата" Григорян был главным тренером "СКА- Хабаровска", выступавшего в Футбольной национальной лиге, и в клубе РФПЛ "Анжи". Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России с пермской "Звездой-2005", а в 2009 году с командой вышел в финал женской Лиги чемпионов.
После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.