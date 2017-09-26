Эксперт: отстранение Квята от гонок не повлияет на его положение в "Торо Россо"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пропуск российским пилотом "Торо Россо" Даниилом Квятом этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Малайзии и Японии не отразится на его положении в команде. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
Во вторник "Торо Россо" объявила, что на предстоящих двух этапах Квята в команде заменит француз Пьер Гасли.
"Это (отстранение от гонок) может быть связано и с тем, что перспективы "Торо Россо" получения [высокой] позиции ничтожны, и с учетом перехода на моторы "Хонда" в следующем году они могут позволить себе поэкспериментировать с пилотами. Им интересно посмотреть Пьера Гасли на будущее", - рассказал Ермилин.
Он также отметил, что нынешний сезон складывается для Квята не самым лучшим образом. "Эти два этапа которые он пропустит никак не отразятся на его позиции и на позиции команды. Что будет потом, я думаю, они для себя еще не определились и сейчас рассматривают варианты. "Формула-1" сложно предсказуемый вид спорта, в ней масса подводных камней, которые нам не видны", - подытожил Ермилин.
Гран-при Малайзии пройдет с 29 сентября по 1 октября, Японии - с 6 по 8 октября.