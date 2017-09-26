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Эксперт: "Спартак" выложится на 112% с "Ливерпулем", футболисты хотят проявить себя в ЛЧ

Спорт
26 сентября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Встреча второго тура группы E между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет в Москве во вторник в 21:45 мск

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ТАСС, 26 сентября. "Спартак" выложится на 112% в домашней игре с английским "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, футболисты российского клуба хотят хорошо проявить себя на европейской арене и перебраться в топ- чемпионат. Такое мнение высказал бывший полузащитник красно- белых Максим Деменко, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"Спартак" сыграет с "Ливерпулем" в матче футбольной Лиги чемпионов

Встреча второго тура группы E между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет в Москве во вторник в 21:45 мск.

"Как говорят многие футболисты, Лига чемпионов - это совсем другие эмоции. Естественно, красно-белые будут особенно настраиваться на этот матч, учитывая последние игры в чемпионате России. Им нужно исправиться перед болельщиками, доказать, что команда есть. Думаю, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сейчас много общается с футболистами по поводу последнего матча с "Анжи" (2:2), но такой игры, как с махачкалинцами, не будет в любом случае", - рассказал Деменко.

В понедельник Каррера сообщил, что нападающий красно- белых Квинси Промес в игре с "Ливерпулем" может не сыграть, решение по его участию будет принято после разговора с медицинским штабом.

"Промес уже однозначно пропустит игру, капитан Денис Глушаков еще под вопросом, хотя он тоже может не попасть в состав. Каррера столкнется с серьезными проблемами. Однако повторюсь: остальные футболисты "Спартака" сегодня выложатся на 112% и никаких остановок не будет. Все ребята хотят хорошо проявить себя на европейской арене и, может быть, перебраться в топ-чемпионат", - отметил Деменко.

В первом туре Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1), "Ливерпуль" также вничью завершил матч с испанской "Севильей" (2:2).

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