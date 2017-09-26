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Тукманов: тренер "Арарата" Григорян своим жестом проявил неуважение к фанатам "Торпедо"

Спорт
26 сентября, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Президент "Торпедо" отметил, что данный эпизод будет рассмотрен на заседании Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза

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Президент "Торпедо" Александр Тукманов

Президент "Торпедо" Александр Тукманов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Арарат" Александр Григорян проявил неуважение к болельщикам "Торпедо", показав им средний палец после матча команд. Такое мнение ТАСС высказал президент "Торпедо" Александр Тукманов.

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В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча главный тренер команды хозяев показал болельщикам черно-белых непристойный жест.

"Григорян своим непристойным жестом проявил неуважение к болельщикам, которые пришли на стадион. Думаю, что такое поведение абсолютно не красит публичного человека, главного тренера, педагога, которым является Григорян. Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения. Да, болельщики кричат, свистят, шумят, но эмоции надо сдерживать", - сказал Тукманов.

"Честно говоря, мы не только удивлены, но и считаем, что такое поведение недостойно главного тренера, да и в принципе любого человека. В преддверии чемпионата мира такое поведение не красит репутацию нашей страны. На мой взгляд, надо всегда думать о последствиях и в первую очередь оставаться человеком", - добавил Тукманов.

Президент "Торпедо" отметил, что данный эпизод будет рассмотрен на заседании Контрольно дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). "КДК не оставит данный момент без внимания. Эпизод отражен в протоколе инспектора матча, его видели сотни болельщиков, поэтому замолчать и заболтать не получится", - сказал Тукманов.

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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