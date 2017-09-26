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WADA сохраняет право опротестовать решения по спортсменам из доклада Макларена

Спорт
26 сентября, 14:47 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В сентябре стало известно, что на основе информации международных федераций WADA прекратило расследование в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе

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Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ПАРИЖ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставляет за собой право опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решения международных спортивных федераций по российским спортсменам, упомянутым в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Об этом во время шестой сессии конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

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В докладе Макларена, который был опубликован в декабре прошлого года, говорится о том, что в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов. Международные спортивные федерации сейчас проверяют данные по каждому спорту, который попал в поле зрения независимой комиссии.

"Макларен не ставил целью разобраться в конкретном случае того или иного спортсмена, его главной задачей было выяснить, существовала ли система. Макларен выявил ряд фамилий, которые всплывали в ходе расследования, и в целях открытости все это было опубликовано на специальном сайте. Каждая международная спортивная федерация несет ответственность за то, чтобы обеспечить наличие данных по конкретному человеку", - сказал Ниггли.

"Это не значит, что по всем будет достаточно доказательств, но мы с самого начала об этом говорили. WADA контролирует все, что происходит, с тем, чтобы решения международных федераций нас удовлетворяли. Если такого не произойдет, то мы оставляем за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд", - добавил он.

В сентябре стало известно, что на основе информации международных федераций WADA прекратило расследование в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена.

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