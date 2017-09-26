ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника Измайлова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Арарат" и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок перешел в "Арарат" нынешнем летом. В текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 35-летний Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.

"Хочу выразить огромную благодарность руководству "Арарата", тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю "Арарату" решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее", - сообщил Измайлов.

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице с 26 очками.