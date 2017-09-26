Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника Измайлова

Спорт
26 сентября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

рофессиональной футбольной лиги 35-летний Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марат Измайлов

Марат Измайлов

© AP Photo/Steven Governo

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Арарат" и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок перешел в "Арарат" нынешнем летом. В текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 35-летний Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.

"Хочу выразить огромную благодарность руководству "Арарата", тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю "Арарату" решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее", - сообщил Измайлов.

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице с 26 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама