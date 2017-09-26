Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция начала проверку из-за массовой драки на турнире по борьбе в Краснодаре

Спорт
26 сентября, 14:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором запечатлена драка во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС представитель регионального ГУ МВД.

Смотрите также

Тедеев: участникам драки в Краснодаре нечего делать в спортивной борьбе

Мамиашвили: дисциплинарное решение по участникам драки в Краснодаре будет самым жестким

Ранее сообщалось, что драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.
"По данному факту в полицию заявления не поступало, но ГУ МВД назначена проверка по выявленным в сети видеоматериалам. Будут установлены все причины и обстоятельства, дана оценка действиям причастных лиц", - сказал представитель ведомства.

Турнир в Краснодаре был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине (бронза) и Лондоне (серебро) Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет. Кудухов четыре раза выигрывал чемпионаты мира - с 2007 по 2011 год, дважды становился обладателем Кубка мира, в 2007 году стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года Кудухов был посмертно введен в Зал слава Международной федерации борьбы (FILA), переименованной впоследствии в Объединенный мир борьбы (UWW).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама