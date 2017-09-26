Полиция начала проверку из-за массовой драки на турнире по борьбе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика, на котором запечатлена драка во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС представитель регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.

"По данному факту в полицию заявления не поступало, но ГУ МВД назначена проверка по выявленным в сети видеоматериалам. Будут установлены все причины и обстоятельства, дана оценка действиям причастных лиц", - сказал представитель ведомства.

Турнир в Краснодаре был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине (бронза) и Лондоне (серебро) Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет. Кудухов четыре раза выигрывал чемпионаты мира - с 2007 по 2011 год, дважды становился обладателем Кубка мира, в 2007 году стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года Кудухов был посмертно введен в Зал слава Международной федерации борьбы (FILA), переименованной впоследствии в Объединенный мир борьбы (UWW).