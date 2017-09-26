Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мозер: Столбова и Климов на турнире в Финляндии покажут свой максимум на данный момент

Спорт
26 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Фигуристы не смогли принять участия в контрольных предсезонных прокатах сборной, которые проходили 9-10 сентября в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© EPA/MARKKU OJALA

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова и Федор Климов примут участие в международном турнире "Финляндия трофи" в Эспоо; фигуристы постараются на их первом официальном старте сезона показать свой максимум на сегодняшний день. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Нина Мозер.

Смотрите также

Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагами

Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в Сочи

Столбова и Климов не смогли принять участия в контрольных предсезонных прокатах сборной, которые проходили 9-10 сентября в Сочи. Фигуристы приступили к полноценным тренировкам в начале сентября после того, как партнер перенес операцию.

"Полной боевой формы Ксения и Федор еще не достигли, да и не стремились к этому. После полостной операции Федора нам было важно подготовиться к октябрю, а сейчас пора возвращаться к соревновательной практике, - рассказала Мозер. - На турнире в Эспоо спортсмены сделают максимум того, на что способны на сегодняшний день, но не форсируя события. Сейчас для нас главный старт - московский этап серии Гран-при".

Первый этап серии Гран-при пройдет в Москве 20-22 октября, "Финляндия трофи" - 6-8 октября.

Спортсмены успели восстановить практически все основные элементы за исключением тройного подкрута. "Тройной мы пока не перенесли на лед, планируем это сделать до конца недели. Остальные элементы восстановлены, в том числе реверс (поддержка - прим. ТАСС)", - сообщила тренер.

Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при - 2015.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама