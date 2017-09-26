Мозер: Столбова и Климов на турнире в Финляндии покажут свой максимум на данный момент

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова и Федор Климов примут участие в международном турнире "Финляндия трофи" в Эспоо; фигуристы постараются на их первом официальном старте сезона показать свой максимум на сегодняшний день. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Нина Мозер.

Столбова и Климов не смогли принять участия в контрольных предсезонных прокатах сборной, которые проходили 9-10 сентября в Сочи. Фигуристы приступили к полноценным тренировкам в начале сентября после того, как партнер перенес операцию.

"Полной боевой формы Ксения и Федор еще не достигли, да и не стремились к этому. После полостной операции Федора нам было важно подготовиться к октябрю, а сейчас пора возвращаться к соревновательной практике, - рассказала Мозер. - На турнире в Эспоо спортсмены сделают максимум того, на что способны на сегодняшний день, но не форсируя события. Сейчас для нас главный старт - московский этап серии Гран-при".

Первый этап серии Гран-при пройдет в Москве 20-22 октября, "Финляндия трофи" - 6-8 октября.

Спортсмены успели восстановить практически все основные элементы за исключением тройного подкрута. "Тройной мы пока не перенесли на лед, планируем это сделать до конца недели. Остальные элементы восстановлены, в том числе реверс (поддержка - прим. ТАСС)", - сообщила тренер.

Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при - 2015.