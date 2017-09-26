Судья Карасев назначен на матч 12-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Динамо"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бригада московского арбитра Сергея Карасева обслужит матч 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Карасева будут москвичи Тихон Калугин и Константин Шаламберидзе. Матч состоится в Москве 1 октября и начнется в 16:30 мск.
Матч тульского "Арсенала" и "Краснодара" обслужит ростовчанин Сергей Иванов, "СКА-Хабаровска" и "Ростова" - москвич Игорь Федотов, "Тосно" и грозненского "Ахмата" - москвич Алексей Николаев, казанского "Рубина" и пермского "Амкара" - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала" - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, московского ЦСКА и "Уфы" - петербуржец Сергей Лапочкин, махачкалинского "Анжи" и санкт- петербургского "Зенита" - москвич Алексей Матюнин.
Матчи 12-го тура РФПЛ пройдут с 29 сентября по 1 октября.