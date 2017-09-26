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Судья Карасев назначен на матч 12-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Динамо"

Спорт
26 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Столичное дерби пройдет 1 октября

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бригада московского арбитра Сергея Карасева обслужит матч 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Карасева будут москвичи Тихон Калугин и Константин Шаламберидзе. Матч состоится в Москве 1 октября и начнется в 16:30 мск.

Матч тульского "Арсенала" и "Краснодара" обслужит ростовчанин Сергей Иванов, "СКА-Хабаровска" и "Ростова" - москвич Игорь Федотов, "Тосно" и грозненского "Ахмата" - москвич Алексей Николаев, казанского "Рубина" и пермского "Амкара" - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала" - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, московского ЦСКА и "Уфы" - петербуржец Сергей Лапочкин, махачкалинского "Анжи" и санкт- петербургского "Зенита" - москвич Алексей Матюнин.

Матчи 12-го тура РФПЛ пройдут с 29 сентября по 1 октября.

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