Моуринью: "Манчестер Юнайтед" придется терпеть в матче с ЦСКА

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболистам "Манчестер Юнайтед" придется перебарывать себя в некоторых эпизодах предстоящего матча с московским ЦСКА. Об этом на пресс- конференции рассказал главный тренер английского клуба Жозе Моуринью.

В среду ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" в рамках второго тура группового этапа Лили чемпионов. Встреча пройдет в Москве в 21:45 мск.

"Я не могу гарантировать успех в каждом матче. Соперник будет атаковать и стремиться забить. Нельзя все 90 минут играть в одном ритме, поэтому будем играть в свою игру, временами терпеть и стремиться к победе", - поделился ожиданиями Моуринью. "Мы потеряли из-за травм Майкла Кэррика, Маруана Феллаини, Поля Погба, но постараемся найти баланс в игре и будем стремиться к победе", - также отметил он.

Португалец не стал выделять в составе армейцев бразильского нападающего Витиньо: "Я не люблю говорить о соперниках индивидуально, потому что, когда я говорю о них хорошо, это их мотивирует, когда говорю негативно, это их еще больше мотивирует. Но данный ЦСКА сильнейших из тех, с которыми я встречался за свою карьеру".

В первом туре армейцы взяли верх над португальской "Бенфикой" на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский "Базель" (3:0).