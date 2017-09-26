Футболист Измайлов покинул московский "Арарат" по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Марат Измайлов принял решение покинуть клуб зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Арарат" (Москва) в связи с семейными обстоятельствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник пресс-служба "Арарата" объявила о том, что 35-летний полузащитник покидает клуб по обоюдному согласию сторон.

"Измайлов покинул "Арарат" по семейным обстоятельствам. Дополнением стали проблемы с частыми травмами полузащитника. Марат добросовестно выполнял свои обязательства. Мы расстаемся друзьями, между клубом и футболистом нет обид и недосказанности", - сказали в пресс- службе "Арарата".

В текущем сезоне ПФЛ Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.

Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу, "Краснодар". Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник играл за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.