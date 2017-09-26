Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Измайлов покинул московский "Арарат" по семейным обстоятельствам

Спорт
26 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В текущем сезоне ПФЛ Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марат Измайлов

Марат Измайлов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Марат Измайлов принял решение покинуть клуб зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Арарат" (Москва) в связи с семейными обстоятельствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Смотрите также

ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника Измайлова

Григорян: футболист "Арарата" Измайлов должен через неделю восстановиться от травмы

Во вторник пресс-служба "Арарата" объявила о том, что 35-летний полузащитник покидает клуб по обоюдному согласию сторон.

"Измайлов покинул "Арарат" по семейным обстоятельствам. Дополнением стали проблемы с частыми травмами полузащитника. Марат добросовестно выполнял свои обязательства. Мы расстаемся друзьями, между клубом и футболистом нет обид и недосказанности", - сказали в пресс- службе "Арарата".

В текущем сезоне ПФЛ Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.

Измайлов ранее выступал за московский "Локомотив", португальские "Спортинг" и "Порту", азербайджанскую "Габалу, "Краснодар". Краснодарскую команду он покинул в марте этого года. Полузащитник играл за сборную России в 2001-2012 годах, проведя за команду 35 матчей и забив два мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
В Свердловской области на уроке умерла школьница
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
7
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама