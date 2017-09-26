Тренер: Украина запретила крымской бегунье Хрипуновой выступать за сборную России

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) выступила против ускоренного предоставления российского спортивного гражданства крымской бегунье Анне Хрипуновой, сделав невозможным ее выступление на международных соревнованиях под флагом РФ в ближайшие годы. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Виктор Демидович.
"Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии, - заметил Демидович. - Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны по решению Федерации легкой атлетики Украины Хрипунова не имеет права. Парадокс какой- то, и мы не знаем, что делать дальше".
Тренер отметил, что последний раз его подопечная выступала за сборную Украины на чемпионате Европы по кроссу, который проходил в декабре 2013 года. С тех пор спортсменка не принимала участия ни в одном соревновании под эгидой ФЛАУ.
Федерация легкой атлетики Украины настаивает на том, что 24-летняя Хрипунова должна пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства с соблюдением трехлетнего карантина согласно правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
В 2017 году Хрипунова одержала победу на чемпионате Вооруженных сил по легкоатлетическому кроссу, выиграла чемпионат Южного федерального округа в беге на 5000 м и стала первой на Ярославском полумарафоне.