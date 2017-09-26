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Карякин начнет готовиться к турниру претендентов в ноябре

Спорт
26 сентября, 16:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, сентября. /ТАСС

Турнир пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин начнет в ноябре подготовку к турниру претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена. Об этом он сообщил журналистам.

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Карякин проиграл во 2-м круге Кубка мира по шахматам, не сумев защитить чемпионский титул

"Я начну подготовку к турниру претендентов в ноябре", - сказал он, уточнив, что помимо шахматной подготовки в это время занимается и другим спортом: ходит в тренажерный зал и плавает в бассейне - поскольку во время матчей необходимо быть в хорошей физической форме.

Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал Карякин, который осенью того года встретился в матче за шахматную корону с Карлсеном и проиграл.

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года как вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом Международной шахматной федерации, два победителя серии Гран-при, а также золотой и серебряный призеры Кубка мира. Последний участник будет определен компанией World Chess.

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