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Минспорт: отставка Шанцева не повлияет на благополучие ФК "Олимпиец" и ХК "Торпедо"

Спорт
26 сентября, 16:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов не стал отвечать на вопрос, останется ли Шанцев в правлении хоккейного клуба

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Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области не повлияет на финансовое благополучие клуба Футбольной национальной лиги "Олимпиец" и команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

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Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Шанцева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. Шанцев является, в частности, председателем правления "Торпедо".

"С клубами все будет хорошо, не переживайте", - сказал Панов.

Панов не стал отвечать на вопрос, останется ли Шанцев в правлении хоккейного клуба. "Новость [об отставке] появилась совсем недавно. Таких деталей не знаем, дайте время, чтобы узнать", - отметил он.

"Торпедо" после 14 матчей занимает 6-е место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. "Олимпиец" после 15 туров располагается на последней, 20-й строчке таблицы ФНЛ.

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