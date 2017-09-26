Минспорт: отставка Шанцева не повлияет на благополучие ФК "Олимпиец" и ХК "Торпедо"

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отставка Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области не повлияет на финансовое благополучие клуба Футбольной национальной лиги "Олимпиец" и команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Шанцева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. Шанцев является, в частности, председателем правления "Торпедо".

"С клубами все будет хорошо, не переживайте", - сказал Панов.

Панов не стал отвечать на вопрос, останется ли Шанцев в правлении хоккейного клуба. "Новость [об отставке] появилась совсем недавно. Таких деталей не знаем, дайте время, чтобы узнать", - отметил он.

"Торпедо" после 14 матчей занимает 6-е место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. "Олимпиец" после 15 туров располагается на последней, 20-й строчке таблицы ФНЛ.