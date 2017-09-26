Карякин не ждет включения шахмат в программу Олимпийских игр из-за политики

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что шахматы в ближайшее время не будут включены в программу Олимпийских игр по политическим соображениям. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Казань.

"Если брать шахматы как олимпийский вид спорта, я считаю, что у них очень "туманные" перспективы, не думаю, что они в ближайшее время [войдут в программу Олимпиады], к моему большому сожалению. В связи с политическими и другими отдельными моментами", - сказал он.

Карякин добавил, что россияне сильны в этом виде спорта, и "мало кому это понравится". Он также напомнил, что шахматы будут представлены на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в качестве выставочного вида спорта.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил мнение, что шахматы в будущем обязательно пополнят программу Олимпийских игр.