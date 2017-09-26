Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школа шахмат Карякина в детском центре "Артек" откроется через три месяца

Спорт
26 сентября, 16:36 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, сентября. /ТАСС

Гроссмейстер также рассказал, что уже функционирует его шахматная школа в Симферополе

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. "Школа шахмат" российского гроссмейстера Сергея Карякина будет открыта на базе Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в Крыму через три месяца. Об этом Карякин рассказал ТАСС в ходе своего визита в Казань.

"Думаю, что в ближайшие два-три месяца мы все технические вопросы уладим и школа приступит к функционированию", - сказал он.

Смотрите также

Карякин начнет готовиться к турниру претендентов в ноябре

Эксперт: Карякину могло не хватить мотивации на Кубке мира по шахматам

Филатов: поражение на КМ пойдет на пользу Карякину при подготовке к турниру претендентов

Ранее Карякин отмечал, что ежегодно в "Артеке" к шахматам могли бы приобщаться более 30 тысяч детей. "Это уникальная возможность популяризации игры. В "Артеке" собираются дети из разных регионов России, если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах", - уверен он.

Карякин также рассказал, что уже функционирует его шахматная школа в Симферополе. Пока в помещении, где она должна располагаться, идет ремонт. "Но я благодарен, что президент Федерации шахмат Крыма пока что выделил свой собственный шахматный клуб. Временно занятия проводятся там, у нас есть хорошие тренеры, очень много детей, рабочий процесс идет", - объяснил он.

Карякин - обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном (2016), в 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат (2003).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
2
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
3
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
4
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
5
В Свердловской области на уроке умерла школьница
6
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама