Школа шахмат Карякина в детском центре "Артек" откроется через три месяца

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. "Школа шахмат" российского гроссмейстера Сергея Карякина будет открыта на базе Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в Крыму через три месяца. Об этом Карякин рассказал ТАСС в ходе своего визита в Казань.

"Думаю, что в ближайшие два-три месяца мы все технические вопросы уладим и школа приступит к функционированию", - сказал он.

Ранее Карякин отмечал, что ежегодно в "Артеке" к шахматам могли бы приобщаться более 30 тысяч детей. "Это уникальная возможность популяризации игры. В "Артеке" собираются дети из разных регионов России, если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах", - уверен он.

Карякин также рассказал, что уже функционирует его шахматная школа в Симферополе. Пока в помещении, где она должна располагаться, идет ремонт. "Но я благодарен, что президент Федерации шахмат Крыма пока что выделил свой собственный шахматный клуб. Временно занятия проводятся там, у нас есть хорошие тренеры, очень много детей, рабочий процесс идет", - объяснил он.

Карякин - обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном (2016), в 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат (2003).