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Сорокин: отставки губернаторов не повлияют на подготовку регионов к ЧМ-2018

Спорт
26 сентября, 16:40 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Во вторник Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева, в понедельник произошла отставка Николая Меркушкина

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уход Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и Николая Меркушкина с должности главы Самарской области не повлияет на качество подготовки регионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин.

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Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Шанцева. В понедельник произошла отставка Меркушкина.

"Смена губернаторов происходит не в первый раз за то время, что мы готовимся к проведению чемпионата мира. На качестве подготовки регионов (Нижегородской и Самарской областей) это не скажется - наша система подготовки не предполагает сбоев в связи с такими событиями, - подчеркнул Сорокин. - При этом мы давно работали и с Шанцевым, и с Меркушкиным, и за время нашего сотрудничества много всего сделано для успешного проведения турнира".

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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