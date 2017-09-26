Каррера вошел в символическую сборную экс-игроков, ныне тренеров команд ЛЧ сезона-2017/18

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную из бывших футболистов, ныне тренирующих команды, которые выступают в Лиге чемпионов в текущем сезоне. В состав команды был включен главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, сообщает пресс-служба УЕФА.

The best XI of current #UCL coaches ⚽️



THAT midfield pic.twitter.com/kfNhvuCuXz — Champions League (@ChampionsLeague) September 26, 2017

Помимо Карреры, в состав символической сборной попали Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), аргентинец Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия), Дарко Миланич ("Марибор", Словения), Джованни ван Бронкхорст ("Фейенорд", Нидерланды), испанец Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), аргентинец Диего Симеоне ("Атлетико", Испания, Мадрид), итальянец Антонио Конте ("Челси", Англия), Сержиу Консейсау ("Порту", Португалия), француз Зинедин Зидан ("Реал", Испания) и Эрнесто Вальверде ("Барселона", Испания).

Каррера с 1991 по 1996 год выступал за итальянский "Ювентус". В составе туринской команды защитник стал чемпионом Италии (1994/95), а также по разу выиграл Кубок страны (1994/95), Суперкубок (1995), Кубок УЕФА (1992/93) и Лигу чемпионов (1995/96).