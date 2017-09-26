Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболисты молодежной команды "Спартака" на равных играли в матче юношеской Лиги УЕФА с "Ливерпулем", показав, что они конкурентоспособны в Европе. Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.
Во вторник молодежная команда "Спартака" дома обыграла сверстников из "Ливерпуля" со счетом 2:1.
"На самом деле хорошо, что у нас команды на равных играют с такими командами, как "Ливерпуль", это здорово, молодцы. Могу поздравить ребят и пожелать им роста и прогресса, они показали сегодня, что могут конкурировать. В прошлом матче было достаточно большое преимущество, но не удалось забить, такое бывает в футболе", - сказал Бушманов.
"Александр Руденко был одним из первых из этой команды в "Спартаке-2". Я очень за него рад, он использовал два момента, хотя мог забить еще больше. В молодежной сборной России все-таки ребята на три года постарше, поэтому всем важно развиваться дальше, будущее есть у многих ребят из этой команды", - отметил тренер.
В этот же день состоится матч основных команд в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21:45. "Ожидаю увидеть сегодня хороший и качественный футбол. И такой же счет, как и в матче молодежных команд", - сказал Бушманов.