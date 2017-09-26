МКПС: включение практической стрельбы в программу ОИ является стратегической целью

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная конфедерация практической стрельбы (МКПС) имеет стратегическую задачу включить данный вид спорта в программу Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Федерации практической стрельбы России (ФСПР), избранный президент МКПС Виталий Крючин.
"Включение практической стрельбы в олимпийскую программу - это наша стратегическая задача. Каждый вид спорта стремится к Олимпиаде, это цель, но мы всегда будем самостоятельными и помогать нашим спортсменам", - заявил Крючин.
Как рассказал председатель центрального совета ФСПР Анатолий Кондрух, ведется активная работа по включению практической стрельбы в программу Всемирных военных игр и в международную спортивную организацию "СпортАккорд". "Эта работа будет вестись активнее с начала следующего года", - заявил он.
По словам мастера спорта международного класса Андрея Кирисенко, включение практической стрельбы в программу Олимпийских игр является "дерзкой мечтой". "Мы мечтаем войти в олимпийскую семью, у нас есть все основания для этого, наш вид стрельбы самый зрелищный. Это ближайшее будущее, и нельзя отрицать очевидное - мы будем в олимпийской семье", - отметил он.
Крючин официально вступит в должность главы МКПС 1 января 2018 года. "В ближайшее время попечительский совет ФСПР выберет нового главу организации", - добавил он.