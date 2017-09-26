Эксперт: футболисты "Спартака" обыграют "Ливерпуль" за счет фактора своего поля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" обыграют английский "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов при помощи домашнего стадиона и своих болельщиков. Такое мнение высказал бывший полузащитник "Спартака" Андрей Гашкин, слова которого приводит "Газета.Ru".

Встреча пройдет во вторник в Москве, начало - в 21:45 мск.

"Я вообще считаю, что "Спартак" сегодня выиграет, ему должны помочь свои болельщики, родной стадион и неуемное желание, - сказал Гашкин. - "Спартак" стал чемпионом российской футбольной премьер-лиги в прошлом сезоне, и сейчас им трудно найти прежнюю мотивацию, а еврокубки - это совсем другая история, это возможность начать все заново".

В первом туре Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" со счетом 1:1, "Ливерпуль" также вничью завершил матч с испанской "Севильей" - 2:2.

В чемпионате России после 11 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице с 14-ю очками.