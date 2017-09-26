Новиков: Федерация практической стрельбы России является самой развивающейся в мире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Темпы развития Федерации практической стрельбы России (ФСПР) за последние годы увеличились, на данный момент организация является наиболее прогрессирующей в мире. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

Практическая стрельба как вид спорта была признана в России в декабре 2007 года.

"Стрелковые виды традиционно популярны и интересны населению, мы были впереди планеты всей во времена СССР. Федерация после распада Советского Союза начинала с нуля, сейчас в ней 30 тысяч человек, это самая развивающаяся федерация в мире, в рейтинге международной федерации мы стоим на первом месте. Перед нами стоит задача увеличить численность ФСПР до 100 тысяч человек к 2020 году. Мы крайне удовлетворены работой федерации и, конечно, продолжим тесное сотрудничество", - заявил Новиков.

"Федерация со следующего года приступит к реализации программы по популяризации практической стрельбы, также мы будем решать вопрос со спонсорством, - продолжил он. - Я думаю, что сейчас несколько сложная ситуация с финансированием. Финансовая поддержка практической стрельбе Министерством спорта начнет оказываться в 2019 году".

Главой Международной конфедерации практической стрельбы (МКПС) избран президент ФСПР Виталий Крючин, он официально вступит в должность с 1 января 2018 года. "Это признание нашей работы и наших заслуг. Мы показали, как можем работать на самом высоком уровне", - сказал Новиков.

По словам Крючина, его главной задачей на посту президента МКПС является выведение практической стрельбы на новый уровень. "Практическая стрельба - очень интересный вид, это маленькая война, дерзость, сила, отвага, подготовка к службе в армии, - отметил он. - Россия стремительно ворвалась в этот вид спорта. Пять лет назад мы отставали по всем параметрам, но благодаря российскому таланту мы нивелировали данную пропасть".

"Первое место в общем зачете - это достижение"

В 2017 году прошли два чемпионата мира по практической стрельбе. Турнир по стрельбе из пистолета состоялся во Франции, где сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первое в истории мировое первенство по практической стрельбе из карабина в июле принял парк "Патриот" в подмосковной Кубинке. В медальном зачете двух турниров первое место заняли российские спортсмены, завоевавшие 27 золотых медалей.

"Первое место в совокупном зачете - это достижение, - отметил председатель центрального совета ФПСР Анатолий Кондрух. - Мы и дальше будем заниматься развитием этого вида спорта, будем заниматься усовершенствованием нормативно-законодательной базы для более комфортного занятия практической стрельбой".