Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зубков: сборной России по бобслею и скелетону перед Играми-2018 необходим новый инвентарь

Спорт
26 сентября, 18:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Президент Федерации бобслея России подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы национальная команда на Олимпиаде могла бороться за самые высокие места

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боб-четверка сборной России на Олимпиаде-2014

Боб-четверка сборной России на Олимпиаде-2014

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вопрос о необходимости приобретения нового инвентаря для сборной России по бобслею и скелетону на олимпийский сезон был одним из важнейших на прошедшем во вторник заседании экспертного совета Министерства спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Смотрите также

Зубков: "Парамоново" сможет претендовать на международные турниры после реконструкции

Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентября

Федерация бобслея и скелетона Москвы может быть аккредитована Федерацией бобслея России

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет с 15 по 17 декабря в Австрии

26 сентября в Минспорте РФ прошло заседание экспертного совета по подготовке сборных команд России по бобслею и скелетону к олимпийскому сезону-2017/18. На заседании с докладами выступили президент федерации Зубков, главный тренер Данил Чабан, старшие тренеры по бобслею Павел Щегловский и скелетону - Анатолий Челышев, а также главный врач сборной команды Анна Вычик. Разговор шел о критериях отбора в олимпийские сборные России, а также соревнованиях, которые и станут отборочными для российских спортсменов - кандидатов на поездку в олимпийский Пхенчхан.

"Были подняты вопросы о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде, почему он пройдет именно в Иркутске, - продолжил собеседник агентства. - Также думали над тем, как можно улучшить качество подготовки, говорили о том, что наши спортсмены нуждаются в новой технике".

"Я говорю о необходимости закупки нового инвентаря на каждой встрече в Министерстве, и сегодня повторно озвучил это, - продолжил Зубков. - Для того, чтобы команда могла бороться за медали Игр-2018, необходимо под Олимпиаду приобрести новую технику как в бобслее, так и в скелетоне. Процесс идет, мы готовимся к главному старту четырехлетия, но имеющаяся у нас техника уже устарела, она отработала два сезона подряд. У нас высокотехнологичный вид спорта, и результат зависит от инвентаря в том числе".

Президент Федерации бобслея России отметил, что члены экспертного совета понимают ситуацию, в которой находится сборная. "Надеюсь, что решение по нашему вопросу в итоге будет принято", - заключил Зубков.

Олимпийский турнир по бобслею и скелетону пройдет в южнокорейском Пхенхчане с 15 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
6
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
7
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама