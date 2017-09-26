Зубков: сборной России по бобслею и скелетону перед Играми-2018 необходим новый инвентарь

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вопрос о необходимости приобретения нового инвентаря для сборной России по бобслею и скелетону на олимпийский сезон был одним из важнейших на прошедшем во вторник заседании экспертного совета Министерства спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

26 сентября в Минспорте РФ прошло заседание экспертного совета по подготовке сборных команд России по бобслею и скелетону к олимпийскому сезону-2017/18. На заседании с докладами выступили президент федерации Зубков, главный тренер Данил Чабан, старшие тренеры по бобслею Павел Щегловский и скелетону - Анатолий Челышев, а также главный врач сборной команды Анна Вычик. Разговор шел о критериях отбора в олимпийские сборные России, а также соревнованиях, которые и станут отборочными для российских спортсменов - кандидатов на поездку в олимпийский Пхенчхан.

"Были подняты вопросы о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде, почему он пройдет именно в Иркутске, - продолжил собеседник агентства. - Также думали над тем, как можно улучшить качество подготовки, говорили о том, что наши спортсмены нуждаются в новой технике".

"Я говорю о необходимости закупки нового инвентаря на каждой встрече в Министерстве, и сегодня повторно озвучил это, - продолжил Зубков. - Для того, чтобы команда могла бороться за медали Игр-2018, необходимо под Олимпиаду приобрести новую технику как в бобслее, так и в скелетоне. Процесс идет, мы готовимся к главному старту четырехлетия, но имеющаяся у нас техника уже устарела, она отработала два сезона подряд. У нас высокотехнологичный вид спорта, и результат зависит от инвентаря в том числе".

Президент Федерации бобслея России отметил, что члены экспертного совета понимают ситуацию, в которой находится сборная. "Надеюсь, что решение по нашему вопросу в итоге будет принято", - заключил Зубков.

Олимпийский турнир по бобслею и скелетону пройдет в южнокорейском Пхенхчане с 15 по 25 февраля 2018 года.