Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом Жердевым

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Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
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ТАСС, 26 сентября. Рижский хоккейный клуб "Динамо" подписал однолетний контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Жердев начинал сезон в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 24 сентября агент хоккеиста Юрий Николаев сообщил ТАСС, что 32-летний игрок может продолжить карьеру именно в рижском "Динамо".
В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфию", проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).