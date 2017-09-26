Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом Жердевым

ТАСС, 26 сентября. Рижский хоккейный клуб "Динамо" подписал однолетний контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Жердев начинал сезон в составе нижнекамского "Нефтехимика", но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 24 сентября агент хоккеиста Юрий Николаев сообщил ТАСС, что 32-летний игрок может продолжить карьеру именно в рижском "Динамо".

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфию", проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).