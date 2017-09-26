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Хоккеист "Амура" Коларж дисквалифицирован на пять матчей за грубость

Спорт
26 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Помимо Коларжа, по итогам матча со "Спартаком" получил трехматчевую дисквалификацию нападающий хабаровчан команды Томаш Загорна

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать защитника хабаровского "Амура" Яна Коларжа на пять матчей за атаку соперника в голову или шею во время встречи регулярного чемпионата с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 4:1.

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"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК "Амур" Яна Коларжа наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Руководства по судейству сезона-2017/18" - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо Коларжа, по итогам матча со "Спартаком" получил трехматчевую дисквалификацию нападающий хабаровчан команды Томаш Загорна, а главный тренер команды Андрей Мартемьянов был оштрафован на 100 тыс. рублей. Также за колющий удар клюшкой будет оштрафован нападающий "Спартака" Александр Хохлачев (сумма штрафа не сообщается).

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает 10-е место, набрав в 14 матчах 18 очков, "Амур" на Востоке с 12 очками после 14 игр идет 11-м.

В следующем матче "Спартак" 29 сентября на выезде сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Амур" 27 сентября также в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

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