"Арарат" подал жалобу в КДК на действия фанатов "СКА-Хабаровска" и "Торпедо"

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ТАСС, 26 сентября. Московский "Арарат" подал жалобу в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на поведение болельщиков "СКА-Хабаровска" и московского "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Арарат" 21 сентября проиграл в Кубке России "СКА-Хабаровску" со счетом 1:2. 25 сентября клуб победил "Торпедо" в матче ПФЛ со счетом 3:2.
"На протяжении всего матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровска" болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков "Арарата" и главного тренера команды, - говорится в заявлении пресс-службы. - В игре 10-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против "Торпедо", болельщики московского клуба также оскорбляли футболистов (в частности Романа Павлюченко и Игоря Лебеденко) и главного тренера "Арарата" Александра Григоряна. Кроме того, во время владения мячом игроков "Арарата", сектор торпедовских фанатов неоднократно допускал нелицеприятные выкрики и, так называемое "уханье", которое уже давно расценивается как расистское скандирование".