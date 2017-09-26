Хет-трик Бен Йеддера принес "Севилье" победу над "Марибором" в матче Лиги чемпионов

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ТАСС, 26 сентября. Испанская "Севилья" обыграла словенский "Марибор" со счетом 3:0 в домашнем матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Форвард Виссам Бен Йеддер оформил хет-трик, забив с игры на 27-й и 38-й минутах, а на 83-й реализовав пенальти.
"Севилья" выступает в группе E с "Марибором", московским "Спартаком" и английским "Ливерпулем". "Севилья" лидирует с четырьмя очками, "Марибор" занимает четвертое место с одним очком.
В другом матче группы E "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1). "Севилья" лидирует в группе с четырьмя очками, далее идут "Спартак" (2), "Ливерпуль" (2), "Марибор" (1).
В следующем матче "Севилья" сыграет в гостях со "Спартаком", "Марибор" примет английский "Ливерпуль". Обе встречи пройдут 17 октября.