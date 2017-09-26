"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 1:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

В составе "Спартака" отличился Фернандо (23-я минута). У "Ливерпуля" гол забил Филиппе Коутиньо (31).

Вратарь московской команды Артем Ребров получил травму в начале второго тайма после столкновения с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. На 68-й минуте Реброва заменил Александр Селихов, для которого этот матч стал первым в Лиге чемпионов.

"Спартак" и "Ливерпуль" впервые в истории сыграли вничью. Ранее клубы встречались четыре раза: дважды выигрывал "Спартак", две победы на счету "Ливерпуля". Также "Спартак" продлил безвыигрышную серию в еврокубках, которая началась в 2012 году и теперь составляет девять матчей.

В другом матче группы E испанская "Севилья" победила дома словенский "Марибор" со счетом 3:0. "Севилья" лидирует в группе с четырьмя очками, "Спартак" и "Ливерпуль" набрали по два очка, "Марибор" - одно.

В следующем матче "Спартак" примет "Севилью", "Марибор" - "Ливерпуль". Обе игры пройдут 17 октября.