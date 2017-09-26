"Халл" Слуцкого проиграл "Престону" в матче чемпионшипа

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Халл" проиграл "Престону" со счетом 1:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе Халла забитым мячом отметился Джаррод Боуэн (50-я минута), у "Престона" отличились Том Баркхюйзен (37) и Каллам Робинсон (88).
Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
"Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице с девятью очками. У "Престона" в активе 19 баллов, клуб занимает четвертую строчку.
В следующем матче "Халл" примет "Бирмингем", "Престон" также дома сыграет с "Сандерлендом". Обе встречи пройдут 30 сентября.