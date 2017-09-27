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Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста

Спорт
27 сентября, 0:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам владельца клуба, команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно в этом матче

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Владелец "Спартака" Леонид Федун

Владелец "Спартака" Леонид Федун

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" играл, фактически имея 22 травмированных футболиста, московская команда выжала из встречи максимально возможный результат. Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Матч состоялся в Москве во вторник и завершился со счетом 1:1. В нынешнем сезоне повреждения разной степени тяжести получили многие игроки "Спартака". В игре с "Ливерпулем", в частности, серьезно травмировался вратарь красно-белых Артем Ребров.

"Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с [Артемом] Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было", - сказал Федун.

"Так что всех любителей футбола поздравляю с очень достойной игрой нашей команды", - добавил владелец клуба.

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, а на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".

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