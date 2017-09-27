Дворкович: результат матча с "Ливерпулем" соответствует уровню игры "Спартака"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Спартак" заслужил ничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским "Ливерпулем". Такое мнение в беседе журналистами высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

"Результат соответствует уровню игры "Спартака". Все боролись до конца, даже вратарь [Артем Ребров] получил травму. Обе команды могли выиграть. Думаю, результат заслуженный, "Спартак" способен побороться за плей-офф Лиги чемпионов", - сказал Дворкович.

На вопрос, почему "Спартак" неудачно выступает в чемпионате России, Дворкович ответил: "Думаю, дело в психологических проблемах и проблемах с физической подготовкой. Команда мотивирована, борется, но в концовках ее не хватает в каких-то аспектах".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".