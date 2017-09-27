Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: результат матча с "Ливерпулем" соответствует уровню игры "Спартака"

Спорт
27 сентября, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Вице-премьер РФ считает, что "Спартак" способен побороться за плей-офф Лиги чемпионов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Спартак" заслужил ничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с английским "Ливерпулем". Такое мнение в беседе журналистами высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Галерея
16 фото
Футболисты "Спартака"
© Артем Коротаев/ТАСС

"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

Игра состоялась в Москве во вторник и завершилась со счетом 1:1.

"Результат соответствует уровню игры "Спартака". Все боролись до конца, даже вратарь [Артем Ребров] получил травму. Обе команды могли выиграть. Думаю, результат заслуженный, "Спартак" способен побороться за плей-офф Лиги чемпионов", - сказал Дворкович.

На вопрос, почему "Спартак" неудачно выступает в чемпионате России, Дворкович ответил: "Думаю, дело в психологических проблемах и проблемах с физической подготовкой. Команда мотивирована, борется, но в концовках ее не хватает в каких-то аспектах".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе Е лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста
3
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
В метро Лондона произошел взрыв
6
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама