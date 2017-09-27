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Травмированное счастье: "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем", но потерял Реброва

Спорт
27 сентября, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

У голкипера подозрение на разрыв крестообразных связок колена

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Впечатление от игры, которая понравилась как главному тренеру красно-белых, так и руководству клуба, омрачилось из-за очередных травм.

Встреча, которая стала первой для "Спартака" на стадионе "Открытие-Арена" в Лиге чемпионов, завершилась со счетом 1:1. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера предпочел сыграть по схеме с пятью защитниками и одним нападающим, команда практически весь матч оборонялась на своей половине поля, уповая на контратаки. "Спартак" лишь дважды ударил в створ ворот соперника и при этом смог повести в счете - на 23-й минуте штрафной точно исполнил Фернандо. "Ливерпуль", создавший несколько опасных моментов (17 ударов по воротам, шесть в створ), реализовал только один - усилия партнеров на 31-й минуте воплотил в гол Филиппе Коутиньо.

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Футболисты "Спартака"
© Артем Коротаев/ТАСС

"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

На 68-й минуте из-за травмы был заменен вратарь "Спартака" Артем Ребров. Владелец красно-белых Леонид Федун по горячим следам заявил, что голкипер, скорее всего, получил разрыв крестообразных связок колена, однако позднее врач команды Михаил Вартапетов отметил, что пока это только подозрение. Полузащитник Александр Самедов, по словам Вартапетова, был заменен из-за спазма.

Неприятным моментом для московского клуба стали и зажженные на трибунах шашки. Красно-белые, которым ранее из- за поведения болельщиков запретили продавать билеты на гостевой матч с "Севильей", рискуют получить более серьезные санкции. "Думаю, это провокация, потому что болельщики обещали, что ничего подобного не будет", - заявил Федун.

"Достойно и очень интересно"

Удовлетворения от игры команды и результата не скрывали ни Каррера, ни Федун, ни высокопоставленные болельщики команды - президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и вице-премьер Аркадий Дворкович. Довольным после встречи выглядел и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В целом я удовлетворен результатом. Мы набрали очко в игре против сильной команды, сделали максимум из того, что могли", - сказал на пресс-конференции Каррера.

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"Фактически мы играли 22 травмированными игроками. Было страшно смотреть, что произошло с [Артемом] Ребровым. Но тем не менее, считаю, что команда выжала все, что можно, и смотрелась очень достойно и очень интересно. Если бы она так же играла и в чемпионате, то цены нам бы не было", - поделился впечатлениями от встречи с ТАСС Федун.

Жуков на вопрос, мог ли "Спартак" претендовать на большее, ответил: "Нет, конечно, все-таки половины состава не было, да и "Ливерпуль" - прекрасная команда".

Расстроенным остался только главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Да, мы расстроены тем, что не смогли победить и не реализовали много моментов. Это игра не была легкой для нас", - сказал он. "Также хотелось бы отметить игру обоих голкиперов "Спартака", которые хорошо сделали свою работу", - подчеркнул специалист.

В другом матче группы "Севилья" на своем поле разгромила словенский "Марибор" (3:0). Лидирует в квартете "Севилья" (4 очка), далее расположились "Ливерпуль" и "Спартак" (по 2), замыкает турнирную таблицу "Марибор" (1). В третьем туре "Спартак" примет "Севилью", а "Марибор" - "Ливерпуль". Встречи пройдут 17 октября.

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