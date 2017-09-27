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Футболист "Спартака" Мельгарехо отметил, что еврокубковые матчи для него особенно значимы

Спорт
27 сентября, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Парагвайский полузащитник напомнил, что уже играл в Лиге чемпионов в составе лиссабонской "Бенфики"

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Лоренсо Мельгарехо

Лоренсо Мельгарехо

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо после матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что игры еврокубков для него особенно значимы. Слова парагвайского футболиста приводит Gazeta.ru.

Во вторник "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с английским "Ливерпулем" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Парагваец вышел на замену на 84-й минуте, заменив Ивелина Попова. В матче чемпионата России с махачкалинским "Анжи" (2:2) Мельгарехо также появился на поле в конце встречи и сравнял счет.

"Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против "Анжи". У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче", - сказал Мельгарехо.

"Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни - я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской "Бенфики", и для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового, - но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня", - добавил футболист.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября.

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