Футболист "Спартака" Ещенко назвал закономерным результат матча с "Ливерпулем"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничейный результат матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и английским "Ливерпулем" является закономерным. Такое мнение высказал защитник российского клуба Андрей Ещенко, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.
Во вторник "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Вся команда заслуживает аплодисментов и похвалы, - отметил Ещенко. - Мы знали, что впереди у "Ливерпуля" очень быстрые, техничные футболисты. Если дать им пространство и время, это обернется плачевно. Гости создавали опасные моменты, мы открыли счет и тоже могли забить еще. Думаю, результат закономерный и для нас, и для противника".
В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".