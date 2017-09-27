Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Спартака" Ещенко назвал закономерным результат матча с "Ливерпулем"

Спорт
27 сентября, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По мнению защитника московского клуба, вся команда заслужила похвалы за игру с "Ливерпулем'

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и "Спартака" Андрей Ещенко (слева направо) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и "Спартака" Андрей Ещенко (слева направо) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничейный результат матча Лиги чемпионов между "Спартаком" и английским "Ливерпулем" является закономерным. Такое мнение высказал защитник российского клуба Андрей Ещенко, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.

Во вторник "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Вся команда заслуживает аплодисментов и похвалы, - отметил Ещенко. - Мы знали, что впереди у "Ливерпуля" очень быстрые, техничные футболисты. Если дать им пространство и время, это обернется плачевно. Гости создавали опасные моменты, мы открыли счет и тоже могли забить еще. Думаю, результат закономерный и для нас, и для противника".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября. После двух туров в группе лидирует "Севилья", набравшая четыре очка, далее следуют "Ливерпуль" и "Спартак", имеющие по два очка, на последнем четвертом месте с одним очком находится "Марибор".

Смотрите также

"Спартак" удержал ничью в матче с "Ливерпулем", но потерял основного голкипера

Тренер "Спартака" Каррера удовлетворен ничей в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Жуков: "Спартак" в матче с "Ливерпулем" не мог претендовать на большее, чем ничья

Федун: "Спартак" смог добиться ничьей с "Ливерпулем" за счет колоссального настроя

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Генерал ВС США: Вашингтон не допустит военного превосходства Москвы над собой
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама