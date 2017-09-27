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Кочиянчич будет единственным кандидатом на пост главы Европейских олимпийских комитетов

Спорт
27 сентября, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На место в исполкоме организации претендует россиянин Юрий Юрьев

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Янез Кочиянчич

Янез Кочиянчич

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 27 сентября. Исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) словенец Янез Кочиянчич будет единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом сообщает insidethegames.biz.

Выборы президента ЕОК пройдут на генеральной ассамблее организации 24-25 ноября в Загребе. Также будут выбраны вице-президент, генеральный секретарь и казначей ЕОК. На 13 мест в исполкоме ЕОК претендуют 23 кандидата, среди которых руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Юрий Юрьев.

Бывший президент ЕОК ирландец Патрик Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья. Суд по делу 72-летнего Хикки начнется 29 ноября.

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