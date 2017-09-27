Кочиянчич будет единственным кандидатом на пост главы Европейских олимпийских комитетов

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ТАСС, 27 сентября. Исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) словенец Янез Кочиянчич будет единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом сообщает insidethegames.biz.
Выборы президента ЕОК пройдут на генеральной ассамблее организации 24-25 ноября в Загребе. Также будут выбраны вице-президент, генеральный секретарь и казначей ЕОК. На 13 мест в исполкоме ЕОК претендуют 23 кандидата, среди которых руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Юрий Юрьев.
Бывший президент ЕОК ирландец Патрик Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья. Суд по делу 72-летнего Хикки начнется 29 ноября.