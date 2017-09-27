Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора Рио-де-Жанейро

Спорт
27 сентября, 4:52 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 27, сентября. /ТАСС

Ромарио будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от партии Podemos

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ромарио

Ромарио

© EPA/Cadu Gomes

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сентября. /ТАСС/. Известный бразильский футболист, чемпион мира 1994 года Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де- Жанейро от партии Podemos ("Подемос" или "Мы можем", бывшая Национальная трабальистская партия). Соответствующее заявление бывший спортсмен, который занимает пост сенатора в верхней палате парламента Бразилии, сделал во вторник в эфире местного телеканала SporTV.

"В будущем году состоятся выборы губернатора Рио-де-Жанейро, и вполне вероятно, что я стану кандидатом. Мы проведем встречи среди однопартийцев. Уже сейчас можно сказать, что я буду добиваться, чтобы меня выдвинули [кандидатом от Podemos]", - сказал он.

В июне 2016 года Ромарио объявлял о намерении претендовать на пост мэра города Рио-де-Жанейро, однако затем отказался от этой идеи. По данным бразильских СМИ, решение экс-спортсмена было связано с результатами социологических опросов. Эти исследования показали, что кандидатура Ромарио не пользовалась поддержкой жителей города, достаточной для победы на голосовании.

С января 2015 года бывший футболист занимает пост сенатора от штата Рио-де-Жанейро в верхней палате парламента южноамериканской страны. До июня этого года он представлял там Бразильскую социалистическую партию, но затем перешел во фракцию Национальной трабальистской партии, позднее преобразованной в Podemos. В ходе выборов в сенат Ромарио заручился поддержкой 4,6 млн избирателей - это абсолютный рекорд для штата Рио-де-Жанейро за всю историю демократической Бразилии.

Ромарио завершил карьеру игрока в 2009 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 1994 года, обладателем Кубка конфедераций - 1997, Кубка Америки (1989, 1997). В Европе выступал за испанские клубы "Барселона", "Валенсия" и голландский ПСВ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
2
Генерал ВС США: Вашингтон не допустит военного превосходства Москвы над собой
3
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
4
"Спартак" удержал ничью в матче с "Ливерпулем", но потерял основного голкипера
5
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама