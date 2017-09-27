Бывший футболист Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сентября. /ТАСС/. Известный бразильский футболист, чемпион мира 1994 года Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де- Жанейро от партии Podemos ("Подемос" или "Мы можем", бывшая Национальная трабальистская партия). Соответствующее заявление бывший спортсмен, который занимает пост сенатора в верхней палате парламента Бразилии, сделал во вторник в эфире местного телеканала SporTV.

"В будущем году состоятся выборы губернатора Рио-де-Жанейро, и вполне вероятно, что я стану кандидатом. Мы проведем встречи среди однопартийцев. Уже сейчас можно сказать, что я буду добиваться, чтобы меня выдвинули [кандидатом от Podemos]", - сказал он.

В июне 2016 года Ромарио объявлял о намерении претендовать на пост мэра города Рио-де-Жанейро, однако затем отказался от этой идеи. По данным бразильских СМИ, решение экс-спортсмена было связано с результатами социологических опросов. Эти исследования показали, что кандидатура Ромарио не пользовалась поддержкой жителей города, достаточной для победы на голосовании.

С января 2015 года бывший футболист занимает пост сенатора от штата Рио-де-Жанейро в верхней палате парламента южноамериканской страны. До июня этого года он представлял там Бразильскую социалистическую партию, но затем перешел во фракцию Национальной трабальистской партии, позднее преобразованной в Podemos. В ходе выборов в сенат Ромарио заручился поддержкой 4,6 млн избирателей - это абсолютный рекорд для штата Рио-де-Жанейро за всю историю демократической Бразилии.

Ромарио завершил карьеру игрока в 2009 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 1994 года, обладателем Кубка конфедераций - 1997, Кубка Америки (1989, 1997). В Европе выступал за испанские клубы "Барселона", "Валенсия" и голландский ПСВ.