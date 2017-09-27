Футболисту "Спартака" и сборной России 90-х годов Андрею Пятницкому исполняется 50 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывшему полузащитнику футбольного "Спартака" (Москва) и сборной России Андрею Пятницкому исполняется 50 лет. Пятницкий был главной фигурой в центре поля "Спартака" в годы доминирования красно-белых в отечественном футболе, однако из-за травмы был вынужден завершить карьеру в 30 лет.

Пятницкий выиграл пять чемпионатов России, выступал за четыре различные сборные команды, участвовал в составе российской сборной в чемпионате мира 1994 года. В сборной России он не сумел стать незаменимым футболистом, как в "Спартаке", где именно через него строилась вся игра команды в центре поля.

Андрей Пятницкий родился в Ташкенте, восстанавливать который от разрушительного землетрясения 1966 года приехали его родители. В 15 лет он попал в местную команду второй лиги "Старт", в которой проходили обкатку будущие игроки "Пахтакора". В детстве Андрей выбирал между футболом и хоккеем - в Ташкенте была ледовая команда первой лиги "Бинокор", и выбор он сделал в пользу мяча. К тому же в начале 80-х годов в Ташкенте строился новый, молодой "Пахтакор" - кумиры Пятницкого и всех ташкентских детей разбились в авиакатастрофе в 1979 году.

В 1985 году Пятницкий провел в первой лиге первый сезон за "Пахтакор", после чего был призван в армию и отправился в ЦСКА. К тому времени о пареньке из Ташкента уже было известно в столице - он попал в юношескую сборную СССР, успешно выступив на турнире во Франции, где, как писала западная пресса, переиграл в центре поля будущую звезду сборной Англии Пола Гаскойна.

В ЦСКА Пятницкий провел два сезона. Первый получился удачным: армейцы под руководством Юрия Морозова вернулись в высшую лигу, однако на следующий год вылетели обратно, а Пятницкий на поле почти не выходил. К тому же из-за отказа стать лейтенантом и продолжить службу в ЦСКА был отправлен в настоящую армию, с облегчением затем вернувшись в Ташкент. Пятницкий впоследствии вспоминал, что из-за этих армейских "приключений" невзлюбил в Москву и с большой опаской вернулся в столицу через четыре года.

В "Пахтакоре" Пятницкий стал настоящим лидером, который немало забивал и руководил игрой команды - несмотря на молодость. В 1990 году ташкентский клуб вернулся в высшую лигу, где Пятницкий проявил себя как один из лучших игроков чемпионата страны. Он забил 10 голов, а "Пахтакор" сумел избежать вылета, заняв 14-е место. Впрочем, в конце сезона многим стало ясно, что чемпионат СССР прекращает свое существование.

Пятницкий выбрал Москву

"Пахтакор" стал выступать в чемпионате Узбекистана, а его лидеры Пятницкий, Мирджалол Касымов, Игорь Шквырин, Геннадий Денисов (отец защитника столичного "Локомотива" Виталия Денисова) переехали в Россию. Пятницкий получил самое соблазнительное предложение - в "Спартак", который благодаря Николаю Старостину в те годы имел лучшие в стране финансовые условия. Первый чемпионат России Пятницкий начал в составе красно-белых, где в итоге отыграл пять лучших лет своей недолгой карьеры.

Сезон 1992 года "Спартак", который по составу был сильнейшим клубом в стране, начал неровно, игру Олег Романцев долгое время наладить не мог. Пятницкий в центре поля делил место с Игорем Ледяховым, который играл в опорной зоне. В какой-то момент, вспоминал Андрей, Романцев поменял его с Ледяховым местами - Пятницкий отошел чуть глубже, и "Спартак" было уже не остановить. В финальном турнире чемпионата "Спартак" громил всех соперников, успешно выступив и в осенних матчах Кубка обладателей кубков.

Накануне юбилея Пятницкого "Спартак" сыграл в Лиге чемпионов с "Ливерпулем", которого 25 лет назад красно- белые буквально снесли со своего пути - 4:2, 2:0. В "Спартаке" Пятницкий забивал уже не так много, как ранее в "Пахтакоре", однако в матчах с "Ливерпулем", на тот момент - одним из сильнейших клубов Англии, отличился дважды.

"Спартак" три сезона подряд не имел себе равных в российском футболе, а игра команды Романцева была построена на "стеночках", забеганиях и контроле мяча около штрафной соперника. Впоследствии таким футболом восхищали "Барселона" и сборная Испании, где блистали Хави и Андрес Иньеста. В "Спартаке" начала 90-х роль дирижера в опорной зоне выполнял именно Пятницкий, его было легко узнать на поле по фирменному бегу - чуть сгорбившись и согнув руки в локте. Больше одного касания Пятницкий, казалось, не делал, и любая атака "Спартака" проходила через него.

Еще в 1990 году Пятницкий сыграл в неофициальном матче за сборную СССР - против команды Израиля (3:0). Зимой 1992 года отправился в турне по Северной Америке в составе сборной СНГ, хотя на чемпионат Европы в итоге не попал. В том же году успел провести два товарищеских матча за сборную Узбекистана, однако все-таки решил представлять Россию, в составе национальной команды которой дебютировал в июле 1993 года в товарищеском матче с французами в Кане (1:3).

Травма в Лужниках

На чемпионате мира 1994 года Пятницкий сыграл лишь в стартовом матче с бразильцами (0:2). В сборной Пятницкий лидером так и не стал - возможно, из-за постоянной смены партнеров по полузащите, которыми далеко не всегда были привычные по "Спартаку" Ледяхов, Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Федор Черенков… И по злой иронии судьбы именно в сборной России Пятницкий получил травму, которая стала для него роковой.

6 мая 1995 года в матче против соперников из Фарерских островов Пятницкий серьезно повредил голеностоп. Не по вине кого-то из соперников - из-за ужасного поля в "Лужниках", которое, как вспомнил потом Андрей, никогда не было в нормальном состоянии. Ситуацию усугубили майские праздники - получить нормальную помощь в московской больнице он смог лишь через неделю, и потерянное время в итоге сказалось. К тому же сам Пятницкий рвался на поле и уже через два с половиной месяца вновь играл, в том числе и в Лиге чемпионов, где "Спартак" провел свой лучший сезон, одержав в группе шесть побед. Но Пятницкий уже не был безоговорочно основным - на его позиции в центре осваивался молодой Валерий Кечинов.

В следующем сезоне под руководством Георгия Ярцева "Спартак" играл уже серьезно омолодившимся составом - почти все лидеры уехали за границу. Уехал бы и Пятницкий, который в лучшие годы показывал футбол очень высокого уровня и был востребован, - но травма помешала. Оставшись одним из "дядек-наставников" для молодежи, по ходу сезона Пятницкий постепенно выпал из состава окончательно. Яркую концовку сезона, завершившегося возвращением чемпионского титула, "Спартак" проводил уже без него.

В следующем сезоне Пятницкий мучился в дубле "Спартака" в третьей лиге, однако нога просто не слушалась футболиста. Поиграв еще и в первой лиге в саратовском "Соколе", Пятницкий тихо завершил карьеру. "Спартак" продолжал брать один титул за другим, и уход одной звезды остался почти не замеченным - в команде появились новые лидеры. Со временем уходили и те, кто заменил Пятницкого, а через несколько лет "Спартак" перестал доминировать в чемпионате страны, на долгие годы оставшись без титулов.

Для болельщиков, следивших за становлением чемпионского "Спартака" в 1992 году, Пятницкий остается одним из любимых игроков. Его роль в команде переоценить сложно, к тому же Пятницкий постоянно держал партнеров в тонусе. Никто не "пихал" так, как Пятницкий - и это неравнодушие и лидерские качества фанаты "Спартака" ценили особо.

Завершив карьеру, Пятницкий решил стать тренером, однако, в отличие от многих партнеров по "Спартаку", в новой роли проявить себя не сумел, хотя шансы получал, в том числе и в "Спартаке". Несколько лет он работал тренером в спартаковской ДЮСШ, затем руководил молодежным составом, однако был вынужден по семейным обстоятельствам покинуть красно-белых. Ранее Пятницкий возглавлял "Газовик" из Оренбурга и подмосковный "Витязь" - без особого успеха. Однако без футбола Пятницкий не остается - его экспертное мнение регулярно появляется на страницах газет и в интернете.