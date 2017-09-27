Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 27 сентября. "Даллас" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин. Также отличились Тайлер Питлик и Джейсон Дикинсон. Голевая передача на счету российского форварда "Далласа" Александра Радулова. У "Миннесоты" шайба на счету Джейсона Закера.

Радулов минувшим летом подписал пятилетний контракт с "Далласом" на сумму $31,25 млн. Предыдущий сезон форвард провел в "Монреале", сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в плей-офф (2+5).