Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в Монреаль

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике утром в среду вылетела в Монреаль на чемпионат мира. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Мы летим в Канаду через Париж, вечером уже будем в Монреале, - заметила Родионенко. - Во вторник у нас прошли заключительные тренировки на "Озере Круглом". Все гимнасты здоровы, все у нас в порядке".

В состав сборной России на ЧМ, который пройдет со 2 по 8 октября вошли Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Елена Еремина, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова.

2 октября мужская сборная России начнет выступления на чемпионате мира - она выйдет на помост в третьем квалификационном потоке. 3 октября будут бороться за выход в финалы личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах российские гимнастки.

В многоборье у мужчин должны выступить Белявский и Нагорный, в вольных упражнениях сборную России будет представлять Далалоян, на кольцах - Аблязин, на брусьях - Ельцов, на перекладине - Игнатьев.

У женщин в многоборье за сборную России выступят Мельникова и Еремина, в опорном прыжке - Пасека, на брусьях и на бревне - Ильянкова.