Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в Монреаль

Спорт
27 сентября, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник у команды прошли заключительные тренировки на "Озере Круглом"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике утром в среду вылетела в Монреаль на чемпионат мира. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Смотрите также

Чемпион Европы Плужников приступил к работе тренером в сборной РФ по спортивной гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике отправится на чемпионат мира в Канаду 27 сентября

Россиянин Гарибов идет на выборы в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики

Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

"Мы летим в Канаду через Париж, вечером уже будем в Монреале, - заметила Родионенко. - Во вторник у нас прошли заключительные тренировки на "Озере Круглом". Все гимнасты здоровы, все у нас в порядке".

В состав сборной России на ЧМ, который пройдет со 2 по 8 октября вошли Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Елена Еремина, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова.

2 октября мужская сборная России начнет выступления на чемпионате мира - она выйдет на помост в третьем квалификационном потоке. 3 октября будут бороться за выход в финалы личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах российские гимнастки.

В многоборье у мужчин должны выступить Белявский и Нагорный, в вольных упражнениях сборную России будет представлять Далалоян, на кольцах - Аблязин, на брусьях - Ельцов, на перекладине - Игнатьев.

У женщин в многоборье за сборную России выступят Мельникова и Еремина, в опорном прыжке - Пасека, на брусьях и на бревне - Ильянкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
4
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама