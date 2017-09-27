Четыре футбольных арбитра из Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку в $20

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре футбольных судьи из Малави дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в размере $20. Об этом сообщает агентство AP.
Эту сумму судейская бригада получила от руководства клуба "Нчало Юнайтед", которое хотело, чтобы арбитры повлияли на исход матча с "Читипа Юнайтед".
"Нчало Юнайтед" проиграл матч в серии пенальти. Руководство клуба потребовало у судей возврата денег, однако бригада сумела вернуть только $15. После этого функционеры "Нчало Юнайтед" обратились к властям.
О санкциях в отношении клуба не сообщается.