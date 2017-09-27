"Екатеринбург-Арена" будет открыта в декабре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, после реконструкции откроется в декабре.
Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
"Мы планируем открыть стадион "Екатеринбург-Арена" в декабре", - сказал Швиндт.
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что отклонений по графику реконструкции стадиона как в Екатеринбурге, так и по всем городам нет.
"Екатеринбург-Арена" на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Стадион примет четыре матча группового этапа турнира.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.