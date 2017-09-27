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"Екатеринбург-Арена" будет открыта в декабре

Спорт
27 сентября, 10:02 дата обновления: 27 сентября, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, сентября. /ТАСС

Стадион примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года

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Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, после реконструкции откроется в декабре.

5 сентября Спорт

Мутко оценил степень готовности "Екатеринбург-Арены" как "очень высокую"

Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Мы планируем открыть стадион "Екатеринбург-Арена" в декабре", - сказал Швиндт.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что отклонений по графику реконструкции стадиона как в Екатеринбурге, так и по всем городам нет.

"Екатеринбург-Арена" на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Стадион примет четыре матча группового этапа турнира.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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