Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в Китае

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Макаровой. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Во вторник Касаткина во втором круге турнира обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.

Соперница Макаровой по четвертьфиналу определится позднее в матче между словацкой спортсменкой Доминикой Цибулковой и француженкой Каролин Гарсией.

Соревнования в Ухане завершатся 30 сентября. Призовой фонд турнира составляет около $2,4 млн.