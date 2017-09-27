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Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в Китае

Спорт
27 сентября, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Макаровой

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Макаровой. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Во вторник Касаткина во втором круге турнира обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.

Соперница Макаровой по четвертьфиналу определится позднее в матче между словацкой спортсменкой Доминикой Цибулковой и француженкой Каролин Гарсией.

Соревнования в Ухане завершатся 30 сентября. Призовой фонд турнира составляет около $2,4 млн.

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