Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в Китае

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Макаровой. Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Во вторник Касаткина во втором круге турнира обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.
Соперница Макаровой по четвертьфиналу определится позднее в матче между словацкой спортсменкой Доминикой Цибулковой и француженкой Каролин Гарсией.
Соревнования в Ухане завершатся 30 сентября. Призовой фонд турнира составляет около $2,4 млн.